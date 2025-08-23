  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da cinsel taciz şüphelisine linç girişimi kamerada

İstanbul Sultangazi'de 17 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen bir kişi mahalle esnafı tarafından linç edilmek istendi.

Kaynak: DHA
Olay, dün saat 15.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, Y.İ. gittiği parkta daha önce bir kaç kez gördüğü 17 yaşındaki erkek çocuğun yanına giderek sohbet etmeye başladı. 

Kısa süre sonra çocuk, Y.İ.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek bağırıp yardım istedi. Sesleri duyarak parka giden çevre esnafı şüpheli Y.İ.'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi linç girişiminde bulunan esnaftan havaya ateş açarak kurtardı. 

Ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürülen şüphelinin çocuğa daha öncede mesajlar attığı öne sürülürken mahallelinin Y.İ.'yi darbettiği anlar kameralara yansıdı.

