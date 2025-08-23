İstanbul'da cinsel taciz şüphelisine linç girişimi kamerada

Olay, dün saat 15.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, Y.İ. gittiği parkta daha önce bir kaç kez gördüğü 17 yaşındaki erkek çocuğun yanına giderek sohbet etmeye başladı.