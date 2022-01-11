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İstanbul'da çocuk tacizcisine filmleri aratmayan tuzak

Ümraniye'de 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen zanlı, kız çocuğunun aileis tarafından gönderilen mesajlarla buluşmaya davet edildi. Tuzağa düştüğünü anlayan zanlı öfkeli ailenin elinden kurtulamadı.

İstanbul'da çocuk tacizcisine filmleri aratmayan tuzak - Resim: 1

Ümraniye'de yaşanan olayda, 13 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, kızın akrabaları tarafından kızın ağzından yazılan mesajlar ile buluşmaya davet edildi. 

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İstanbul'da çocuk tacizcisine filmleri aratmayan tuzak - Resim: 2

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İstanbul'da çocuk tacizcisine filmleri aratmayan tuzak - Resim: 3

Buluşma yerine gelen şüpheli, tuzağa düştüğünü anlayınca minibüsüyle kaçmaya çalıştı. Minibüsün arkasından koşanlardan biri minibüsün arka camını kırdı, ardından cama tırmanarak araçtan içeri girip tacizciyi darp etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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İstanbul'da çocuk tacizcisine filmleri aratmayan tuzak - Resim: 4

Olay, Ümraniye Birlik Sanayi Sitesi'nde dün saat 18.38 sıralarında meydana geldi.

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