İstanbul'da çocuk tacizcisine filmleri aratmayan tuzak
Ümraniye'de 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen zanlı, kız çocuğunun aileis tarafından gönderilen mesajlarla buluşmaya davet edildi. Tuzağa düştüğünü anlayan zanlı öfkeli ailenin elinden kurtulamadı.
Ümraniye'de yaşanan olayda, 13 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, kızın akrabaları tarafından kızın ağzından yazılan mesajlar ile buluşmaya davet edildi.
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Buluşma yerine gelen şüpheli, tuzağa düştüğünü anlayınca minibüsüyle kaçmaya çalıştı. Minibüsün arkasından koşanlardan biri minibüsün arka camını kırdı, ardından cama tırmanarak araçtan içeri girip tacizciyi darp etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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Olay, Ümraniye Birlik Sanayi Sitesi'nde dün saat 18.38 sıralarında meydana geldi.
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