İstanbul'da çocukları dilendiren çeteye operasyon

Çocuk dilencilere yönelik 39 ilçede 18.00'da başlayan operasyonda çok sayıda çocuk ve yakınları yakalandı. Fatih'te, Aksaray Mahallesi, Molla Gürani Mahallesi ve Akşemsettin Mahallesi'nde yapılan operasyonda 23'ü çocuk 32 kişi yakalandı.