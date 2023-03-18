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İstanbul'da çöken istinat duvarı binaya hasar verdi

İstanbul Avcılar'da istinat duvarının çökmesi sonucu bir binada hasar meydana geldi.

İstanbul'da çöken istinat duvarı binaya hasar verdi - Resim: 1

Olay, Tahtakale mahallesi Meyveli Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Yağmur nedeni ile birlikte istinat duvarı çöktü. Duvarla birlikte kaldırımın üzerine çöktüğü 2 katlı binanın giriş katındaki atölyenin duvarlarında hasar oluştu. Çökme nedeniyle doğalgaz boruları da hasar gördü. 

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İstanbul'da çöken istinat duvarı binaya hasar verdi - Resim: 2

Olayın ardından İGDAŞ ve belediye ekipleri gelerek güvenlik önlemleri aldılar.

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İstanbul'da çöken istinat duvarı binaya hasar verdi - Resim: 3

Binada oluşan hasarda duvarları zarar gören konfeksiyon atölyesi sahibi Özkan Laçin, "Bir hafta önce duvarın çökme tehlikesi ile ilgili belediyeye şikâyette bulunduk. Ekipler gelip baktılar ve duvarın çok riskli olmadığını söylediler. Gelen ekip, araçların çıkmasını engellemek için kaldırımın üzerine mantar taşı bıraktı. Bir hafta sonra da gördüğünüz gibi kaldırım duvarı çöktü. Binaya da zarar verdi. İçerden duvarlar da patladı, doğalgaz hattı da zarar gördü, tüm bu olan hasarı belediye tarafından karşılanmasını istiyorum" dedi.  

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İstanbul'da çöken istinat duvarı binaya hasar verdi - Resim: 4
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