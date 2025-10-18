  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da D-100'ü kilitleyen kaza! Yol trafiğe kapatıldı

İstanbul'da D-100'ü kilitleyen kaza! Yol trafiğe kapatıldı

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda TIR'ın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da D-100'ü kilitleyen kaza! Yol trafiğe kapatıldı - Resim: 1

Kaza, saat 10.30 sıralarında E-5 karayolu İstanbul Büyükçekmece mevki Kumburgaz istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sürücü M.E.P. (25) hakimiyetindeki  TIR yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

1 / 6
İstanbul'da D-100'ü kilitleyen kaza! Yol trafiğe kapatıldı - Resim: 2

Bariyere vuran araç devrilerek yan yattı. Hafif yaralanan M.E.P. çevredeki diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı.

2 / 6
İstanbul'da D-100'ü kilitleyen kaza! Yol trafiğe kapatıldı - Resim: 3

Olay yerine çok sayıda ekip çağrıldı. Kaza nedeniyle Kumburgaz istikametinde trafik yakışık 2 saat kapalı kaldı. Aracın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

3 / 6
İstanbul'da D-100'ü kilitleyen kaza! Yol trafiğe kapatıldı - Resim: 4

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar ise havadan görüntülendi.
Öte yandan, devrilerek yan yatan tır sürücüsünün çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 / 6