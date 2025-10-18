İstanbul'da D-100'ü kilitleyen kaza! Yol trafiğe kapatıldı
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda TIR'ın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.
Kaynak: DHA/İHA
Kaza, saat 10.30 sıralarında E-5 karayolu İstanbul Büyükçekmece mevki Kumburgaz istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sürücü M.E.P. (25) hakimiyetindeki TIR yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Bariyere vuran araç devrilerek yan yattı. Hafif yaralanan M.E.P. çevredeki diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı.
Olay yerine çok sayıda ekip çağrıldı. Kaza nedeniyle Kumburgaz istikametinde trafik yakışık 2 saat kapalı kaldı. Aracın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
Ekiplerin yaptıkları çalışmalar ise havadan görüntülendi.
Öte yandan, devrilerek yan yatan tır sürücüsünün çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
