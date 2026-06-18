İstanbul'da DEAŞ operasyonu: El Kaide yanlısı paylaşım yapan 15 şüpheli gözaltında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti düzenlenen terör operasyonunda, geçmişte DEAŞ mensubu olan ve sosyal medyada El Kaide yanlısı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İstanbul'da terör örgütlerine yönelik yürütülen güvenlik çalışmaları kapsamında kritik bir operasyona imza atıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı bulunan 15 kişi yakalandı.
Yapılan istihbari dinleme ve dijital takipler sonucunda, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde mensup olarak faaliyet gösteren bazı şahısların izine rastlandı. Bu şüphelilerin günümüzde sosyal medya platformları üzerinden El Kaide terör örgütü yanlısı provokatif paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.
Kimlik ve adres tespiti tamamlanan şüphelileri yakalamak amacıyla sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 15 şüpheli kıskıvrak gözaltına alınırken, mekanlarda yapılan detaylı aramalarda örgütsel faaliyetlere ışık tutabilecek çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar, detaylı sorgulanmak ve dijital ayak izlerinin araştırılması amacıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Yetkililer, ele geçirilen materyaller ışığında operasyon kapsamında başlatılan adli tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.