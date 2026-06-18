İstanbul'da DEAŞ operasyonu: El Kaide yanlısı paylaşım yapan 15 şüpheli gözaltında

Yapılan istihbari dinleme ve dijital takipler sonucunda, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde mensup olarak faaliyet gösteren bazı şahısların izine rastlandı. Bu şüphelilerin günümüzde sosyal medya platformları üzerinden El Kaide terör örgütü yanlısı provokatif paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.