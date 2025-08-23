İstanbul'da define için mezarları altüst eden şüphelinin ifadesi şoke etti!
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yassıören Mahallesi’nde bulunan bir mezarlık defineciler tarafından üçüncü kez kazıldı. Definecilerin, "Ermeni mezarlığı" iddiasıyla gerçekleştirdiği kazılarda kemiklerin dışarı saçıldığı görüldü.
Kaynak: İHA
Olay, Arnavutköy Yassıören Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta yaşandı.
İddiaya göre, defineciler, bir vatandaşın mezarını "Ermeni mezarlığı" olduğunu öne sürerek üçüncü kez kazdı.
Mezarlığa dua etmek için gelenler açılmış mezarı görünce şok yaşadı.
Daha önce jandarma ekiplerince yakalanan şahısların ifadelerinde define aramak için mezarı kazdıklarını itiraf ettikleri, ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.
