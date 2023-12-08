İstanbul'da dehşet anları! Darp ettikleri genci bıçakladılar
İstanbul Kartal'da bir genç 3 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 21.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi Doğa Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, 3 kişilik grup, bir genci bilinmeyen bir nedenle darp etti.
1 / 4
Grubun içindeki bir kişi darp ettikleri genci bıçakla yaraladı.
2 / 4
O anları çevredeki bir vatandaş kameraya alırken bir yandan da polise ihbarda bulundu.
3 / 4
Yaşanan olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
4 / 4