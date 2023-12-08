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İstanbul'da dehşet anları! Darp ettikleri genci bıçakladılar

İstanbul Kartal'da bir genç 3 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da dehşet anları! Darp ettikleri genci bıçakladılar - Resim: 1

Olay, saat 21.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi Doğa Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, 3 kişilik grup, bir genci bilinmeyen bir nedenle darp etti. 

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İstanbul'da dehşet anları! Darp ettikleri genci bıçakladılar - Resim: 2

Grubun içindeki bir kişi darp ettikleri genci bıçakla yaraladı.

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İstanbul'da dehşet anları! Darp ettikleri genci bıçakladılar - Resim: 3

O anları çevredeki bir vatandaş kameraya alırken bir yandan da polise ihbarda bulundu.

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İstanbul'da dehşet anları! Darp ettikleri genci bıçakladılar - Resim: 4

Yaşanan olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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