İstanbul'da dehşet anları: Ellerini ve ayaklarını bantlayıp işkence ettiler!
İstanbul Fatih'te bir çocuğun ellerini, ayaklarını ve ağzını bantlayıp darbeden, o anları da sosyal medyada paylaşan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Fatih'te Silivrikapı Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından ortaya çıktı. Bir grup çocuğun, bir başka çocuğu alıkoyarak ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bantladığı, ardından da darp ettikleri anları cep telefonuyla kaydettikleri görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada infial yaratması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir çalışma başlattı. Silivrikapı Mahallesi'ndeki olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 7 çocuk, düzenlenen operasyonla kısa sürede gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Akranlarına uyguladıkları şiddeti kayda alarak sanal medyada paylaşan 7 şüpheli hakkında, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem başlatıldı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adlliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)