İstanbul'da dehşet anları: Ölmek istiyorum deyip fırlattı, ortalık birbirine girdi!
İstanbul'da Galata Kulesi Meydanı’nda meydana gelen olayda, şüpheli çantayı alan şahsın, “ölmek istiyorum” diyerek vatandaşların üstüne fırlatması sonucu yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre Galata Kulesi Meydanı’nda bir binanın girişinde unutulan şüpheli çantayı alan şahsın, “ölmek istiyorum” diyerek vatandaşların üstüne fırlatması sonucu yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Vatandaşların can havliyle koşarak adeta birbirlerini ezdikleri o anlarla ilgili fünye ile patlatılan çantadan yiyecek ve çocuk bezi çıkmıştı.
Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı’nda geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir binanın kapı girişinde unutulan veya bırakılan bir çanta paniğe neden olmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almıştı. Etrafta bulunan kafeler de boşaltılmıştı.
Bomba imha uzmanları olay yerine beklenildiği esnada güvenlik şeridini aşan bir şahıs, “Ben kendimi öldürmek istiyorum. Hayattan zevk almıyorum" diyerek çantayı kucaklamıştı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs şüpheli çantayı vatandaşların üstüne atmıştı.