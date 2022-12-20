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İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti

İstanbul Sultanbeyli'de 4 çocuk annesi Ayşegül M., 2 çocuğuyla dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti - Resim: 1

29 yaşındaki Ayşegül M., eşi Aydoğan M. ve 4 çocuğuyla Sultanbeyli'de 4 katlı binanın dördüncü katında yaşıyordu.

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İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti - Resim: 2

İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde, Aydoğan M. işteyken, eşi Ayşegül M. 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştı.

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İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti - Resim: 3

Ancak başarılı olamayınca çocuklarıyla evlerinin balkonundan atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti - Resim: 4

Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu haber alan eşi Aydoğan M. hastaneye koştu. 

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