İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti
İstanbul Sultanbeyli'de 4 çocuk annesi Ayşegül M., 2 çocuğuyla dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
29 yaşındaki Ayşegül M., eşi Aydoğan M. ve 4 çocuğuyla Sultanbeyli'de 4 katlı binanın dördüncü katında yaşıyordu.
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İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde, Aydoğan M. işteyken, eşi Ayşegül M. 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştı.
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Ancak başarılı olamayınca çocuklarıyla evlerinin balkonundan atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu haber alan eşi Aydoğan M. hastaneye koştu.
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