İstanbul'da dehşet! Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini silahla öldürdü

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.D., yanında bulunan silahı çıkararak M.'e ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan M. yere yığılırken, şüpheli motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.