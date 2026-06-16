İstanbul'da dehşet! Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini silahla öldürdü
İstanbul Güngören'de, evlenmek istediği kızın erkek kardeşi H.M. ile tartışan M.D., kurşun yağdırdı. 21 yaşındaki genç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.D., evlenmek istediği kızın ailesinin evinin önüne gitti. İddiaya göre ailelerin izin vermemesi nedeniyle M.D. uzun süredir evlenmek istediği kızın ailesiyle sorun yaşıyordu.
Motosikletiyle sokağa gelen M.D., H.M.'yi beklemeye başladı. Bir süre sonra evlenmek istediği kızın erkek kardeşi H.M. otomobiliyle sokağa geldi. İkili arasında tartışma başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.D., yanında bulunan silahı çıkararak M.'e ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan M. yere yığılırken, şüpheli motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı H.M., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheli M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.