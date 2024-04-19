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İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi

Fatih’te iddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir kişi sesten rahatsız olduğu için üst komşusunun kapısını önce balyoz ve matkapla kırmaya çalıştı, başarılı olamayınca 4 kişinin bulunduğu evin dış kapısını ateşe verdi.

Kaynak: İHA
İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi - Resim: 1
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İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi - Resim: 2

Olay, saat 01.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Feyzullah Efendi Sokak’ta yaşandı.

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İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi - Resim: 3

İddiaya göre, 5 katlı binanın 4’üncü katında oturan psikolojik sorunları olan bir kişi, üst komşularının çıkardığı sesten rahatsız olunca eline aldığı balyoz ve matkapla üst komşusunun kapısına vurarak açmaya çalıştı.

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İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi - Resim: 4


5’inci katta oturan komşuları neye uğradıklarını şaşırarak panik içinde polise haber verdi. Kapıyı balyoz ve matkapla açamayan saldırgan başarılı olamayınca kapıyı ateşe verdi.

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