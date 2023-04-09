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İstanbul'da dehşet! Metronun önüne atladı

İstanbul'da metro istasyonunda durağa yaklaşan metronun önüne atlayan üniversite öğrencisi genç kız, başından yaralandı.

İstanbul'da dehşet! Metronun önüne atladı - Resim: 1

Olay, cuma günü saat 13.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı metro istasyonunda meydana geldi. İstasyonda metronun gelmesini bekleyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi F.Ş.Ü raylara atladı. 

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İstanbul'da dehşet! Metronun önüne atladı - Resim: 2

Durumu fark eden vatandaşlar Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro makinistini uyarmaya çalıştı. Fakat metro rayın üzerindeki genç kıza çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

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İstanbul'da dehşet! Metronun önüne atladı - Resim: 3

 Olayda başından yaralanan genç kız sağlık ekipleri tarafından raylardan alındı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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İstanbul'da dehşet! Metronun önüne atladı - Resim: 4

Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

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