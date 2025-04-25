İstanbul'da dehşet! Yumrukla bayıltıp silahla vurdular

YUMRUKLA BAYILTIP ATEŞ ETTİLER

Şüphelilerden birinin attığı yumrukla yere düşen A.'ya, o sırada motosiklette bulunan kişi ise ateş etti. Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredekiler C.A.'ün yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı C.A., kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. A.'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.