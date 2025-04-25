İstanbul'da dehşet! Yumrukla bayıltıp silahla vurdular
İstanbul Üsküdar'da, iddiaya göre motosikletli kişilerin önce yumruklu sonra da silahlı saldırısına uğrayan C.A. (41) kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 20 Nisan'da Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'nde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, C.A.'nın şüphe üzerine bir gruba, 'Neden dolaşıyorsunuz siz?' diye sormasıyla tartışma çıktı.
Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan grup, bir süre sonra motosikletle tekrar geldi. O sırada C.A.'yı gören şüpheliler önünü keserek yumruk attı.
YUMRUKLA BAYILTIP ATEŞ ETTİLER
Şüphelilerden birinin attığı yumrukla yere düşen A.'ya, o sırada motosiklette bulunan kişi ise ateş etti. Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredekiler C.A.'ün yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı C.A., kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. A.'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.
TUTUKLANDILAR
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayla ilgili, V.Y. (22), İ.Y. (21), T.Y. (24), S.Y.(26) ve A.F.Y. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Yumruk attığı tespit edilen V.Y. ve silahla ateş eden İ.Y., sevk edildikleri adli makamlarca 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)