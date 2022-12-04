İstanbul'da dehşete düşüren kaza
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Eyüpsultan, TEM Otoyolu Güzeltepe mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Tarık P., iddiaya göre sapağı kaçırınca aniden direksiyonu kırdı.
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Bu sırada seyir halindeki otomobil sürücüsü Mehmet Akif B., P.'nin kullandığı otomobile çarptı. Tarık P.'nin kullandığı otomobil ikiye bölündü.
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İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından P. ve yanındaki kişi ağır yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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