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İstanbul'da dehşete düşüren kaza

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

İstanbul'da dehşete düşüren kaza - Resim: 1

Eyüpsultan, TEM Otoyolu Güzeltepe mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Tarık P., iddiaya göre sapağı kaçırınca aniden direksiyonu kırdı.

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İstanbul'da dehşete düşüren kaza - Resim: 2

Bu sırada seyir halindeki  otomobil sürücüsü Mehmet Akif B., P.'nin kullandığı otomobile çarptı. Tarık P.'nin kullandığı otomobil ikiye bölündü.

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İstanbul'da dehşete düşüren kaza - Resim: 3

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından P. ve yanındaki kişi ağır yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'da dehşete düşüren kaza - Resim: 4

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

 

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