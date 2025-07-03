İstanbul'da dehşete düşüren kaza: Otomobil bu hale geldi!

Olay yerinde tamamlanan çalışmaların ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsisi yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya karışan araç da yapılan çalışmalar sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.