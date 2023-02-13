İstanbul'da deniz 15 metre çekildi; uzmanlar sebebini açıkladı
İzmir ve Balıkesir'in ardından İstanbul'da da deniz çekildi. Avcılar'da denizin yaklaşık 15 metre çekildiği görüldü. Denizin çekilmesi ''Depremin habercisi mi?'' sorusuna akıllara getirdi. Konuyla ilgili uzmanlardan açıklama geldi
Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi.
Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.
20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.
TEKİRDAĞ'DA DA DENİZ ÇEKİLDİ
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 25 metre çekildi. Denizin 25 metre çekildiğini fark eden bazı vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Denizin 25 metre çekilmesi ile bölgedeki vatandaşlar arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen denizin içindeki kayalıklarda ortaya çıktı.