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  4. İstanbul'da deniz 15 metre çekildi; uzmanlar sebebini açıkladı

İstanbul'da deniz 15 metre çekildi; uzmanlar sebebini açıkladı

İzmir ve Balıkesir'in ardından İstanbul'da da deniz çekildi. Avcılar'da denizin yaklaşık 15 metre çekildiği görüldü. Denizin çekilmesi ''Depremin habercisi mi?'' sorusuna akıllara getirdi. Konuyla ilgili uzmanlardan açıklama geldi

İstanbul'da deniz 15 metre çekildi; uzmanlar sebebini açıkladı - Resim: 1

Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi. 

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İstanbul'da deniz 15 metre çekildi; uzmanlar sebebini açıkladı - Resim: 2

Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

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İstanbul'da deniz 15 metre çekildi; uzmanlar sebebini açıkladı - Resim: 3

20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.

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İstanbul'da deniz 15 metre çekildi; uzmanlar sebebini açıkladı - Resim: 4

TEKİRDAĞ'DA DA DENİZ ÇEKİLDİ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 25 metre çekildi. Denizin 25 metre çekildiğini fark eden bazı vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Denizin 25 metre çekilmesi ile bölgedeki vatandaşlar arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen denizin içindeki kayalıklarda ortaya çıktı.

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