İstanbul’da deniz otobüsünde cinsel taciz kamerada
Olay, eylül ayında, İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya gidilen deniz otobüsünde meydana geldi. Deniz otobüsünün üst katında yolculuk eden Yusuf Y., yanında oturan G.Ş. adlı kadın yolcuya, iddiaya göre uyuduğu sırada cinsel tacizde bulundu.
Olay, eylül ayında, İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya gidilen deniz otobüsünde meydana geldi. Deniz otobüsünün üst katında yolculuk eden Y.Y., yanında oturan G.Ş. adlı kadın yolcuya, iddiaya göre uyuduğu sırada cinsel tacizde bulundu.
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Y.Y., G.Ş.'nin uyanıp, panikleyerek "Ne yapıyorsun sen?" demesi üzerine alt kata indikten sonra uzaklaşmak istedi. G.Ş., yüksek sesle yaşadıklarını anlatınca deniz otobüsündeki bazı yolcular, alt kata inip, Y.Y.'ı yakalayarak özel güvenlik görevlilerine teslim etti.
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G.Ş.'nin şikayeti üzerine rotası değiştirilen deniz otobüsü, Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştırıldı.
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Y.Y., ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim edildi.
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