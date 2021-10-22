İstanbul’da deniz otobüsünde cinsel taciz kamerada

Y.Y., G.Ş.'nin uyanıp, panikleyerek "Ne yapıyorsun sen?" demesi üzerine alt kata indikten sonra uzaklaşmak istedi. G.Ş., yüksek sesle yaşadıklarını anlatınca deniz otobüsündeki bazı yolcular, alt kata inip, Y.Y.'ı yakalayarak özel güvenlik görevlilerine teslim etti.