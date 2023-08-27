İstanbul'da denizde can pazarı kamerada
İstanbul Sarıyer'de serinlemek için denize giren baba oğul, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Yaşananlar saniye saniye kameralara kaydedildi.
Olay 15.00 sıralarında Rumelihisarı sahilde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için boğazda suya giren baba oğul akıntıya kapıldı. Baba oğulun çığlıklarını duyan vatandaşlar suya ip sarkıtarak kurtarmaya çalıştı.
DHA'nin haberine göre baba akıntıda sürüklenirken, oğlu ipe tutunarak sudan çıktı. Bu sırada suya atlayan bir vatandaş akıntıya kapılarak sürüklenen şahsı çekerek kurtardı. Kurtarılan baba ilk olarak oğlunu sordu.
Çevredekilerin oğlunun hayatta olduğunu söylemesi üzerine rahat bir nefes alan baba olay yerine gelen bir tekne tarafından suda çıkarıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın ip yardımı ile kurtarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, suya atlayan bir kişinin, akıntıya kapılarak iskelenin altına giren vatandaşı sudan çıkarmaya çalıştığı, iskelenin altına giren babanın çıkarıldığı anda oğlunu sorduğu anlar yer alıyor.