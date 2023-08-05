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  4. İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu

İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu

İstanbul'da "deniz" denince ilk akla gelen noktalardan olan Şile'de çekilen görüntüler kelimenin tam anlamıyla infial yarattı. Bir erkeğin kadına yaptıkları tüyleri diken diken etti.

İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu - Resim: 1

İstanbul Şile Ağlayankaya açıklarında bir botta kadının döven bir kişiyi çevredekiler cep telefonu ile görüntüleyip ihbarda bulundu. 

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İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu - Resim: 2

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine harekete geçen Şile Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheliyi belirledi. Şüpheli  Ş.Ö. gözaltına alındı.

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İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu - Resim: 3

Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından  Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu - Resim: 4
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