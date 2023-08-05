İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu
İstanbul'da "deniz" denince ilk akla gelen noktalardan olan Şile'de çekilen görüntüler kelimenin tam anlamıyla infial yarattı. Bir erkeğin kadına yaptıkları tüyleri diken diken etti.
İstanbul Şile Ağlayankaya açıklarında bir botta kadının döven bir kişiyi çevredekiler cep telefonu ile görüntüleyip ihbarda bulundu.
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DHA'nın haberine göre ihbar üzerine harekete geçen Şile Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheliyi belirledi. Şüpheli Ş.Ö. gözaltına alındı.
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Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
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