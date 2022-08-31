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  4. İstanbul'da denizde korku dolu anlar! 9 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu

İstanbul'da denizde korku dolu anlar! 9 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu

İstanbul Beykoz'da 9 kişinin bindiği teknenin alabora olması sonucu can pazarı yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da denizde korku dolu anlar! 9 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu - Resim: 1

Beykoz Riva'da, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde iddiaya göre denize açılan ve içinde aynı aileden 9 kişinin bulunduğu teknenin yakıtı bitti.

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İstanbul'da denizde korku dolu anlar! 9 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu - Resim: 2

Teknede yüzme bilmeyenlerin olmasından dolayı korku ve panik yaşandı.

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İstanbul'da denizde korku dolu anlar! 9 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu - Resim: 3

Aile üyelerinden yüzme bilmeyenler, alabora olan tekneye tutunmaya çalıştı.

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İstanbul'da denizde korku dolu anlar! 9 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu - Resim: 4

Denizdekilerin yardımına çevredeki balıkçı tekneleri koştu.

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