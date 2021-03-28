İstanbul'da denizden kadın cesedi çıktı
Fatih Yenikapı Sahili'nde 55 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu.
Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ölüm sebebinin otopsi raporundan sonra belirleneceği öğrenildi.
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Yenikapı Sahili'nde saat 09.00 sıralarında denizde hareketsiz halde duran bir kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Polis, kıyıya yakın yerde hareketsiz duran kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
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Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu noktada incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 55 yaşlarında kadına ait olduğu belirlendi.
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