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İstanbul'da denize girerken dikkat: Bu plajlar kırmızı listede

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'un plajlarında deniz suyunu analiz etti. Bazı plajlarda sonuçlar tedirgin etti.

İstanbul'da denize girerken dikkat: Bu plajlar kırmızı listede - Resim: 1

Sağlık Bakanlığı '' Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi'' her sezon yıllık olarak yapılan denize suyu analizlerini açıkladı.

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İstanbul'da denize girerken dikkat: Bu plajlar kırmızı listede - Resim: 2

İstanbul'da mavi renk yani mükemmel seviyedeki deniz suyuna ulaşmak artık zorlaştı.

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İstanbul'da denize girerken dikkat: Bu plajlar kırmızı listede - Resim: 3

NTV'den Canan Yıldırım Girgin'in haberine göre, Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüpsultan'daki Çiftalan plajları kırmızı alarm verirken, Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajları ise temiz su olarak yetersiz seviyede gözüküyor.

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İstanbul'da denize girerken dikkat: Bu plajlar kırmızı listede - Resim: 4

Sadece Marmara'da değil Karadeniz'de de durum aynı. Karadeniz kıyısına geçtiğimizde de orada da Kısırkaya ve Çiftalan plajları kirli gözüküyor.

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