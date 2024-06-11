İstanbul'da denize girerken dikkat: Bu plajlar kırmızı listede
Sağlık Bakanlığı, İstanbul'un plajlarında deniz suyunu analiz etti. Bazı plajlarda sonuçlar tedirgin etti.
Sağlık Bakanlığı '' Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi'' her sezon yıllık olarak yapılan denize suyu analizlerini açıkladı.
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İstanbul'da mavi renk yani mükemmel seviyedeki deniz suyuna ulaşmak artık zorlaştı.
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NTV'den Canan Yıldırım Girgin'in haberine göre, Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüpsultan'daki Çiftalan plajları kırmızı alarm verirken, Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajları ise temiz su olarak yetersiz seviyede gözüküyor.
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Sadece Marmara'da değil Karadeniz'de de durum aynı. Karadeniz kıyısına geçtiğimizde de orada da Kısırkaya ve Çiftalan plajları kirli gözüküyor.
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