İstanbul'da deprem korkusu bir kez daha unutuldu

İTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım da, “Nereye gideceğim, ne yapacağım düşünceleri var. Burası hiç boş değildi, sürekli birileri geliyordu. Artık haftada 5-10 kişi anca geliyor ama okul, hastane gibi yerlerde çalışmalar devam ediyor. Deprem olan bölgede hayatta unutulmaz ama İstanbul veya yakın zaman da deprem olmayan yerlerde geçmişe göre bir miktar unutuldu" dedi.