İstanbul'da deprem korkusu bir kez daha unutuldu
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından artış gösteren bina dayanıklılık testlerine olan talep bir anda yok oldu...
İTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım da, “Nereye gideceğim, ne yapacağım düşünceleri var. Burası hiç boş değildi, sürekli birileri geliyordu. Artık haftada 5-10 kişi anca geliyor ama okul, hastane gibi yerlerde çalışmalar devam ediyor. Deprem olan bölgede hayatta unutulmaz ama İstanbul veya yakın zaman da deprem olmayan yerlerde geçmişe göre bir miktar unutuldu" dedi.
6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından İstanbul başta olmak üzere birçok ilde, binaların depreme dayanıklılığı konusu gündeme gelmişti. Yıkıcı afetin ardından artan deprem korkusu artık kendini rutin hayata bıraktı. Binamız depreme dayanıklı mı sorusunun yanıtını arayanların sayısı gün geçtikçe azaldı.
Vatandaşlar, testlerin sonucunda taşınma ihtimallerinin olmadığına dikkat çekerken, İTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, evler için başvuru sayılarının artık haftada 5 ila 10 arasında değiştiğine dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından edinilen bilgiye göre de 'Hızlı Bina Tarama Yöntemi' ile gerçekleştirilen bina inceleme projesi için depremin ardından başvuru sayıları güncellenmedi ve hala 160 bin başvurunun olduğu öğrenildi.