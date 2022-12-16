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  4. İstanbul'da dev AVM'de yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı

İstanbul'da dev AVM'de yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan Metrocity AVM'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı... Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

İstanbul'da dev AVM'de yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı - Resim: 1

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan Metrocity AVM'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı... Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

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İstanbul'da dev AVM'de yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı - Resim: 2

AVM'de bulunanlar tahliye ediliyor. İtfaiyenin çatıdaki alevlere müdahalesi devam ediyor.

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İstanbul'da dev AVM'de yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı - Resim: 3

Bölgedeki trafik yükünün azaltılması için alışveriş merkezinin bulunduğu cadde üzerindeki trafik çift yönlü durduruldu.

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İstanbul'da dev AVM'de yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı - Resim: 4

Son bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, "Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede trafik de yoğunlaşıyor. Şu dakikada itibarıyla yaralının olup olmadığına dair bilgi yok. Alevlere hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Polis ekipleri çevreye kimseyi yaklaştırmıyor." dedi.

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