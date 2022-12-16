İstanbul'da dev AVM'de yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı
İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan Metrocity AVM'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı... Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan Metrocity AVM'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı... Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
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AVM'de bulunanlar tahliye ediliyor. İtfaiyenin çatıdaki alevlere müdahalesi devam ediyor.
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Bölgedeki trafik yükünün azaltılması için alışveriş merkezinin bulunduğu cadde üzerindeki trafik çift yönlü durduruldu.
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Son bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, "Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede trafik de yoğunlaşıyor. Şu dakikada itibarıyla yaralının olup olmadığına dair bilgi yok. Alevlere hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Polis ekipleri çevreye kimseyi yaklaştırmıyor." dedi.
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