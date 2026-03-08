İstanbul'da dev hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi!
İstanbul Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yoğun bakım ve ameliyathane bölümlerinden yükselen dumanlar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kritik noktadaki 11 hasta hızla güvenli bloklara tahliye edilirken, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı açıklandı.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Sarıyer'de bulunan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, güne yangın paniğiyle başladı. Sabahın ilk ışıklarında hastanenin en kritik noktalarından dumanlar yükseldi.
Yangın, saat 06:00 sıralarında hastanenin yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane bölmesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yoğun duman oluşmasına yol açtı.
Durumu fark eden hastane personeli ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Sarıyer ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan hastane yönetimiyle koordineli bir şekilde tahliye operasyonu başlattı.
