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  3. 06 Ekim 2020 17:44

İstanbul'da dev operasyon! 258 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul Ambarlı'da Kolombiya'dan gelen gübre yüklü gemiden toplamda 258 kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul'da dev operasyon! 258 kilogram kokain ele geçirildi

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İstanbul'da dev operasyon! 258 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kolombiya'dan yola çıkan bir kuru yük gemisi ile uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını aldı.

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İstanbul'da dev operasyon! 258 kilogram kokain ele geçirildi

Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri 30 Eylül Çarşamba günü Ambarlı limanına ve farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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İstanbul'da dev operasyon! 258 kilogram kokain ele geçirildi

Gemiyle yaklaşık bir ayda getirilip limana bırakılan 6 konteynere yüklü 120 ton gübre çuvalı olduğunu gören ekipler, laboratuvarda çuvallarda yapılan incelemelerde gübre içerisinde 228 kilogram kokain bulunduğu tespit etti.

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