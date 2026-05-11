İstanbul'da dini nikahlı suç makinesi çiftin tartışması kanlı bitti!
İstanbul'da resmi nikah kıyılmadan yapılması kanunen yasak olmasına rağmen dini nikah yaptırdığı kadının evine "konuşmak istiyorum" diyerek giden 29 yaşındaki suç makinesi yaşanan tartışmada dehşet saçtı. Silahtan çıkan kurşun pencerenin mermerine isabet ederken, patlayan mermer parçaları 39 yaşındaki S.E.'yi ağır şekilde yaraladı. Yaralı kadının da 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.
İstanbul'un Şişli ilçesi, Gülbahar Mahallesi'nde dün gece yarısı sularında korku dolu anlar yaşandı. Konuşmak bahanesiyle resmi nikah kıyılmadan yapılması kanunen yasak olmasına rağmen dini nikah kıydığı kadının yanına giden M.T. (29), çıkan tartışma sonrası silahına sarılarak ateş etti.
Saat 00.15 sıralarında meydana gelen olayda, silahtan çıkan kurşun doğrudan hedefe isabet etmese de büyük bir faciaya yol açtı. Kurşun, o sırada pencere kenarında bulunan S.E.'nin (39) yanındaki mermere çarptı.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle parçalanan mermer parçaları, genç kadının kasığına ve genital bölgesine isabet etti. Kanlar içinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri koştu.
Yaralı kadın Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise olayın taraflarıyla ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Y