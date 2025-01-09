İstanbul'da doğal gaz vanasını çaldılar, mahalle karıştı

Karşı binada oturan, Beyhan Aşkın, “Çok kuvvetli bir ses geldi. Doğal gaz borusunu sökmeye çalışmış bu inşaatlardaki hurdaları toplamaya gelenler. Daha sonra korktuk, kaçtık evlerden. Ama çabuk müdahale oldu. Bina zaten dün boşaltıldı. Hepsi burada sırayla bekliyorlardı. Hafriyat kamyonu gidince binaya dadandılar" dedi. Boşaltılan binaların bitişiğindeki binada oturan Rıza Acar ise, ses duyunca pencereyi açıp baktıklarını belirtirken, “Acayip bir şekilde doğal gazda fışkırma fark ettik. Hurdacıların el arabaları buradaydı. Onlar artık nereye vurdularsa boruyu patlatmışlar. Doğal gazcıları aradık, geldiler. Ekipler hemen gazı kesti. Herkes panikle kaçmaya çalıştı" diye konuştu. (DHA)