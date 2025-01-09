İstanbul'da doğal gaz vanasını çaldılar, mahalle karıştı
İstanbul Avcılar'da yaşanan hırsızlık olayında, kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın doğal az vanasını çalmak isteyen hırsızlar, boruyu kesince mahallede büyük panik yaşandı.
Avcılar, Merkez Mahallesi Özgüler Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak üzere boşaltılan iki binaya gece saatlerinde giren hırsızlar, doğal gaz vanasını çalmak istedi.
Vanayı kesen hırsızlar, çıkan yüksek ses ve kokunun ardından olay yerinden kaçarken aynı sokakta yaşayanlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri sokağın doğal gazını kısa süreli keserek yeni vana takarken mahalleliler boşaltılan binanın etrafından güvenlik önlemi olmadığı için tepki gösterdi.
Karşı binada oturan, Beyhan Aşkın, “Çok kuvvetli bir ses geldi. Doğal gaz borusunu sökmeye çalışmış bu inşaatlardaki hurdaları toplamaya gelenler. Daha sonra korktuk, kaçtık evlerden. Ama çabuk müdahale oldu. Bina zaten dün boşaltıldı. Hepsi burada sırayla bekliyorlardı. Hafriyat kamyonu gidince binaya dadandılar" dedi. Boşaltılan binaların bitişiğindeki binada oturan Rıza Acar ise, ses duyunca pencereyi açıp baktıklarını belirtirken, “Acayip bir şekilde doğal gazda fışkırma fark ettik. Hurdacıların el arabaları buradaydı. Onlar artık nereye vurdularsa boruyu patlatmışlar. Doğal gazcıları aradık, geldiler. Ekipler hemen gazı kesti. Herkes panikle kaçmaya çalıştı" diye konuştu. (DHA)