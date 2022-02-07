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İstanbul'da doğal kaynak suyu tesisinde korkutan yangın

İstanbul Kemerburgaz'da doğal kaynak suyu tesisinin arşiv bölümünde yangın çıktı.

İstanbul'da doğal kaynak suyu tesisinde korkutan yangın - Resim: 1

Eyüpsultan Kemerburgaz'daki bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının tesisin arşiv bölümünde çıktığı öğrenildi.

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İstanbul'da doğal kaynak suyu tesisinde korkutan yangın - Resim: 2

İtfaiye ekipleri alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarfettiği görülürken, takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi. 

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İstanbul'da doğal kaynak suyu tesisinde korkutan yangın - Resim: 3

Yangında ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi. 

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İstanbul'da doğal kaynak suyu tesisinde korkutan yangın - Resim: 4
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