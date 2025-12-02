İstanbul'da doğalgaz tesisinde korkutan yangın
İstanbul Silivri'deki BOTAŞ tesislerinde yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ilk belirlelemere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.
Yangın, saat 14.20 sıralarında BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğü'nde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Tesiste çalışanlar ve bölgede bulunanlar tahliye edildi. Tesiste çıkan yangın kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; "02.12.2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir." ifadelerine yer verildi. (DHA)
BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Doğal gaz tesisinde çıkan yangına ilişkin BOTAŞ'tan açıklama geldi. Açıklamada; "BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğümüz tesislerinde saat 14.20 civarında ünitelerimizin vana bakımlarının yapılması amacıyla bir adet ünitemizin izole edilmesi esnasında kontrollü gaz çıkışı yapıldığı sırada gaz çıkışı ile birlikte gazın yanarak havaya atılması (venti) gerçekleşmiştir. İşletme prosedürleri gereği tüm yüzey tesisleri kontrollü şekilde gazsızlaştırma işlemine tabi tutulmuş, çıkan gazın kontrollü şekilde yanması sağlanmış, yine prosedürler gereği gerek kurumumuz personeli gerekse İtfaiye ve AFAD gözetiminde soğutma işlemine geçilmiştir. Gazsızlaştırma çalışmaları sırasında tüm gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup beklenilmeyen bir durumla karşılaşılmamıştır. Yapılan işlem tamamen kontrol altında olup gerek tesisin işletilmesi gerekse de arz güvenliği açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı. (DHA)