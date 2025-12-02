İstanbul'da doğalgaz tesisinde korkutan yangın

BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Doğal gaz tesisinde çıkan yangına ilişkin BOTAŞ'tan açıklama geldi. Açıklamada; "BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğümüz tesislerinde saat 14.20 civarında ünitelerimizin vana bakımlarının yapılması amacıyla bir adet ünitemizin izole edilmesi esnasında kontrollü gaz çıkışı yapıldığı sırada gaz çıkışı ile birlikte gazın yanarak havaya atılması (venti) gerçekleşmiştir. İşletme prosedürleri gereği tüm yüzey tesisleri kontrollü şekilde gazsızlaştırma işlemine tabi tutulmuş, çıkan gazın kontrollü şekilde yanması sağlanmış, yine prosedürler gereği gerek kurumumuz personeli gerekse İtfaiye ve AFAD gözetiminde soğutma işlemine geçilmiştir. Gazsızlaştırma çalışmaları sırasında tüm gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup beklenilmeyen bir durumla karşılaşılmamıştır. Yapılan işlem tamamen kontrol altında olup gerek tesisin işletilmesi gerekse de arz güvenliği açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı. (DHA)