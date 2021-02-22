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  3. 22 Şubat 2021 15:36

İstanbul'da drone ile trafik denetimi

İstanbul Fatih'te polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Drone ile denetimlerin gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

İstanbul'da drone ile trafik denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi'nde drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. 

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İstanbul'da drone ile trafik denetimi

Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Drone ile emniyet kemeri takmayan ve trafik ışığı ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. 

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İstanbul'da drone ile trafik denetimi

Kural ihlali yaparak emniyet kemeri takmayan 3 kişiye 144'er lira cezai işlem uygulandı. 

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İstanbul'da drone ile trafik denetimi

Drone ile denetimlerin gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi. 

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