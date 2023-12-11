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İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti

İstanbul Küçükçekmece'de emniyet şeridinde ilerlerken sollama yapmak isteyen otomobil, düğün konvoyundaki başka bir otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu.

Kaynak: DHA
İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti - Resim: 1

Olay, dün öğle saatlerinde, İstanbul'da Basın Ekspres Yolu'nda meydana geldi. Düğün konvoyundaki araçlar otoyolda ilerlediği sırada emniyet şeridinden hızla gelen otomobil, sol şeride geçmek istedi. 

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İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti - Resim: 2

Konvoyda ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyonu çevirdiği sırada lastiği yerinden çıktı.

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İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti - Resim: 3

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralananın olmadı. 

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İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti - Resim: 4

Kaza anı, düğün konvoyunu görüntüleyen kameraya saniye saniye yansıdı.(DHA)

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