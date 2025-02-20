  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Gece yarısı duvarları çatlayan 7 katlı bina boşaltıldı!

İstanbul'da duvarları çatlatyan 7 katlı bir bina daha boşaltıldı

İstanbul'da son günlerde peş peşe yaşanan bina tahliyelerine bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece'de 7 katlı bina duvarlarından gelen sesler üzerine tahliye edildi.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da duvarları çatlatyan 7 katlı bir bina daha boşaltıldı - Resim: 1

İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı binanın ikinci katındaki bir dairenin içinde oluşan çatlak sonucu paniğe kapılan vatandaşlar, ihbarda bulundu.

1 / 13
İstanbul'da duvarları çatlatyan 7 katlı bir bina daha boşaltıldı - Resim: 2

Olay yerine gelen AFAD, UMKE, itfaiye, ve polis ekipleri inceleme sonrası 40 dairelik binayı tahliye etti.

2 / 13
İstanbul'da duvarları çatlatyan 7 katlı bir bina daha boşaltıldı - Resim: 3

Olay, saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi.

3 / 13
İstanbul'da duvarları çatlatyan 7 katlı bir bina daha boşaltıldı - Resim: 4

Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın ikinci katındaki bir dairenin mutfak bölümünde çatlama meydana geldi. Paniğe kapılan daire sakinleri komşularına haber verdi.

4 / 13