İstanbul'da duvarları çatlatyan 7 katlı bir bina daha boşaltıldı
İstanbul'da son günlerde peş peşe yaşanan bina tahliyelerine bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece'de 7 katlı bina duvarlarından gelen sesler üzerine tahliye edildi.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı binanın ikinci katındaki bir dairenin içinde oluşan çatlak sonucu paniğe kapılan vatandaşlar, ihbarda bulundu.
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Olay yerine gelen AFAD, UMKE, itfaiye, ve polis ekipleri inceleme sonrası 40 dairelik binayı tahliye etti.
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Olay, saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın ikinci katındaki bir dairenin mutfak bölümünde çatlama meydana geldi. Paniğe kapılan daire sakinleri komşularına haber verdi.
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