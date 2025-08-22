İstanbul'da duvarlarından ses gelen 2 apartman boşaltıldı

İncelemeyi yapan ekipten Geoteknik Uzmanı İhsan Yıldız, "Gözle görülür bir hasar tespit etmedik. Ülkemizde yaşanan depremler mevcut tabakalarda değişimlere neden olmaktadır. Zemin tabakalarında. Yer altı su seviyelerindeki yükselişler düşüşler yaşanan kuraklıklar sebebiyle de yer altı su seviyelerinde yine düşüşler yaşanmaktadır. Bunlarda yapılarda ani oturmalara neden olur. Bunların tespiti için en hızlı şekilde zemin etüt çalışmalarımızı yapacağız. En hızlı yapılacak tespit sismik test dediğimiz mevcut zeminde meydana gelen boşlukları tespit edeceğiz. Duruma göre uygun iyileştirme yöntemleri, uygun güçlendirme yöntemleri belirleyeceğiz" dedi.