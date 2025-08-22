İstanbul'da duvarlarından ses gelen 2 apartman boşaltıldı
İstanbul Büyükçekmece'de apartman sakinlerinin binanın duvarlarından sesler geldiği ihbarı üzerine 2 bina boşaltıldı.
Büyükçekmece Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta saat 23.00 sıralarında apartman sakinleri, binadan gelen çatırdama sesleri üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından 4 katlı ve 3 katlı bitişik haldeki iki binayı boşalttı. Toplamda 7 daire boşaltılırken, ekipler binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Sabah saatlerinde Büyükçekmece Belediye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemenin ardından ‘yer altı su seviyesi çekilmesi' şüphesi bulunduğu, binalara vatandaşlar tarafından girişin henüz izin verilmeyeceği öğrenildi.
Olayla ilgili Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, eşliğinde bugün fenni inceleme gerçekleştirdi. Gözle görünür bir hasar tespit edilemezken, ‘yer altı su seviyesi çekilmesi' sonrasında iki bina arasında boşluk oluşabileceği söylenildi. Kesin durumun yapılacak olan sismik incelemeyle ortaya çıkacağı bilgisi verilirken polislerin beklediği binaların önünde vatandaşların içeriye girmelerine henüz izin verilemeyeceği öğrenildi.
İncelemeyi yapan ekipten Geoteknik Uzmanı İhsan Yıldız, "Gözle görülür bir hasar tespit etmedik. Ülkemizde yaşanan depremler mevcut tabakalarda değişimlere neden olmaktadır. Zemin tabakalarında. Yer altı su seviyelerindeki yükselişler düşüşler yaşanan kuraklıklar sebebiyle de yer altı su seviyelerinde yine düşüşler yaşanmaktadır. Bunlarda yapılarda ani oturmalara neden olur. Bunların tespiti için en hızlı şekilde zemin etüt çalışmalarımızı yapacağız. En hızlı yapılacak tespit sismik test dediğimiz mevcut zeminde meydana gelen boşlukları tespit edeceğiz. Duruma göre uygun iyileştirme yöntemleri, uygun güçlendirme yöntemleri belirleyeceğiz" dedi.