İstanbul'da eğlence mekanına ''intikam'' saldırısı kamerada
İstanbul Sarıyer'de eğlence mekanına giden bir kişi, hesabın yüksek gelmesi nedeniyle çalışanlarla tartıştı. Mekandan darbedilerek dışarı atılan şahıs, silahla geri gelerek iş yerine kurşun yağdırdı.
Olay, 27 Kasım Perşembe günü saat 06.30 sıralarında Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde caddede bulunan bir eğlence mekanına gelen S.K., vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra hesabı isteyen S.K., iddiaya göre hesabın yüksek geldiğini gördü. Bunun üzerine S.K. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda çalışanlar tarafından darbedilen S.K. eğlence mekanından dışarı atıldı.
EĞLENCE MEKANINA 14 EL ATEŞ ETTİ
Olay yerinden uzaklaşan S.K. sabah saatlerinde tekrar eğlence mekanının önüne geldi. Silahını çıkaran S.K., eğlence mekanına 14 el ateş etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, 11 kurşun isabet eden eğlence mekanı ve yanındaki bir iş yerinde hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin sahipleri Y.T. ile M.T., iş yerine geldiklerinde kapı ve duvarlarda çok sayıda kurşun izi görerek durumu polis ekiplerine haber verdi.
SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin S.K. olduğu tespit edildi. S.K.’nin olaydan sonra Sivas’a gittiği 3 gün sonra İstanbul'da geri döndüğü belirlendi. Devam eden çalışmalarda S.K. Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde olayda kullandığı silahla yakalandı.
HESAP FAZLA GELİNCE KAVGA ÇIKTI
Gözaltına alınan S.K. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan S.K.'nin mekana eğlenmeye gittiğini, daha sonra hesabı istediğini ancak hesabı yüksek bulduğunu, bu sebeple çalışanlarla aralarında tartışma çıktığını, darbedilerek dışarı atıldığını söylediği öğrenildi. Hakkında adli işlem başlatılan S.K. adliyeye sevk edildi.