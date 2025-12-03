İstanbul'da eğlence mekanına ''intikam'' saldırısı kamerada

EĞLENCE MEKANINA 14 EL ATEŞ ETTİ

Olay yerinden uzaklaşan S.K. sabah saatlerinde tekrar eğlence mekanının önüne geldi. Silahını çıkaran S.K., eğlence mekanına 14 el ateş etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, 11 kurşun isabet eden eğlence mekanı ve yanındaki bir iş yerinde hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin sahipleri Y.T. ile M.T., iş yerine geldiklerinde kapı ve duvarlarda çok sayıda kurşun izi görerek durumu polis ekiplerine haber verdi.