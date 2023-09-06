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İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı

İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında taşkınlık çıkardığı için dışarı çıkarılan 2 kadın, ortalığı birbirine kattı.

İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı - Resim: 1

Olay, Pazar akşamı saat 02.20'de Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenmeye giden A.M. (33) ile A.B.E. (31), bir süre sonra iddiaya göre mekanda taşkınlık yapmaya başladı.

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İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı - Resim: 2

DHA'nın haberine göre çevredekiler rahatsız olunca durumu mekandaki güvenlikçilere bildirdi. Şikayetler üzerine güvenlikçiler A.M. ile A.B.E.'yi mekandan çıkardı.

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İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı - Resim: 3

Mekandan çıkarılan 2 kadın, kapının önünde görevlilere zorluk çıkarmaya devam etti. Görevliler bunun üzerine polise haber verdi.

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İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine polis geldiğini gören kadınlardan A.M., taşkınlıklarına devam etti. Mekanın kapısında demir çöp tenekesini kaldırım cama vuran A.M., polisle de tartıştı.

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