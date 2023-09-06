İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı
İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında taşkınlık çıkardığı için dışarı çıkarılan 2 kadın, ortalığı birbirine kattı.
Olay, Pazar akşamı saat 02.20'de Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenmeye giden A.M. (33) ile A.B.E. (31), bir süre sonra iddiaya göre mekanda taşkınlık yapmaya başladı.
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DHA'nın haberine göre çevredekiler rahatsız olunca durumu mekandaki güvenlikçilere bildirdi. Şikayetler üzerine güvenlikçiler A.M. ile A.B.E.'yi mekandan çıkardı.
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Mekandan çıkarılan 2 kadın, kapının önünde görevlilere zorluk çıkarmaya devam etti. Görevliler bunun üzerine polise haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine polis geldiğini gören kadınlardan A.M., taşkınlıklarına devam etti. Mekanın kapısında demir çöp tenekesini kaldırım cama vuran A.M., polisle de tartıştı.
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