İstanbul'da ekipler alarma geçti: 6.2'lik deprem sonrası riskli binalar boşaltılıyor
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Küçükçekmece'de riskli olduğu tespit edilen binalar boşaltıldı. Ekiplerin boşaltılmasına karar verdiği 5 bina havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
Silivri açıklarında 23 Nisan'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul genelinde ihbarları değerlendiriyor.
1 / 5
Küçükçekmece'nin Cennet, Yenimahalle, Fatih ve Yeşilova Mahalleleri'nden yapılan ihbarlar üzerine içerisinde sensör ve kameralar bulunan denetim aracıyla binalarda inceleme yapan ekipler, hasar tespit edilen 5 binanın detaylı incelemelerin ardından boşaltılmasına karar verdi.
2 / 5
Tedbir amacıyla boşaltılan 5 bina havadan görüntülendi. (DHA)
3 / 5
4 / 5