İstanbul'da eli bıçaklı taksici dehşeti kamerada
İstanbul Sarıyer'de çıkan yol verme kavgasında bir taksi şoförü elindeki bıçakla tartıştığı sürücünün üstüne yürüdü. Dehşet dolu anlar an be an kameralara yansıdı.
Olay geçen Çarşamba saat 21.00 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre taksinin şoförü, yol verme meselesi yüzünden bir otomobil sürücüsü ile sözlü olarak tartışmaya başladı.
Atışma üzerine trafik ışıklarında aracını kenara çekip inen otomobilin sürücüsü, taksi şoförüne tepki gösterdi.
Taksi şoförü ise eline aldığı bıçakla sürücünün üzerine yürüdü. Taksi şoförünün elinde bıçak olduğunu fark eden otomobil sürücüsü, tartışmayı daha fazla büyütmeden olay yerinden uzaklaştı
Yaşanan tartışma, o sırada oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, taksi şoförünün elinde bıçakla aracını kenara çekip inen sürücünün üzerine yürüdüğü ve bıçağı elinde sallayarak tehdit ettiği görülüyor.