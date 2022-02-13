İstanbul'da ''eli bıçaklı trafik magandası'' dehşeti yaşattı
Beykoz'da yol tartışmasında otomobil sürücüsü, aracıyla önünü kestikten sonra darp ettiği otomobil sürücüsüne bıçak çekti. Trafikteki dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli sürücü gözaltına alındı.
Olay, 8 Şubat Salı günü Yeni Riva Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan K. ile Ali Ö. arasında trafikte yol tartışması çıktı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan K., aracıyla Ö.'ün kullandığı aracın önünü kesti. Elinde bıçakla araçtan inen Karacan, Ali Ö.'ü tehdit edip darp ederek elinde bulunan bıçakla dehşet saçtı.
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Ö.'ün otomobiline de zarar veren Ercan K., daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yaşanan olay sonrası Ali Ö., polise giderek kendisini darbeden saldırgan Ercan K.'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Beykoz Asayiş Büro Amirliği ekipleri, K.'ı evinde suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.
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