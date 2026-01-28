İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 39 yalındaki bir kişi, 18 yaşında olduğu tespit edilen bir kişinin kalaşnikoflu saldırısına uğradı. Kalaşnikoflu saldırganın açtığı ateşte yaralanan kişi daha sonra saldırganla boğuştuğu sırada 18 yaşındaki gencin elinden kalaşnikofu larak karşı ateş açtı. Ama yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı...
Olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 05.30 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.H., yolda yürüdüğü sırada karşısına çıkan S.İ.'ye kalaşnikofla ateş açtı. Saldırıda omzundan yaralanan S.İ. ile M.H. arasında kovalamacanın ardından arbede yaşandı.
S.İ. tüfeğin kabzasıyla darbedildiği sırada M.H.'nin elinden kalaşnikofu aldı. Karşı ateş açması üzerine M.H., aracına binerek kaçmaya başladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Silah seslerini duyan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibe aldığı şüpheli M.H., Çağlayan Tüneli'nde önce bir otomobile ardından polis otosuna çarparak durdu. Polis ekipleri tarafından yakalanan M.H. üstündeki tabancayla birlikte gözaltına alındı.
Çalışmalara devam eden polis ekipleri, şüphe üzerine Çetin G. (37) idaresindeki aracı durdurdu. İçerisini kontrol eden polis, yaralı halde olan S.İ.'yi gördü. Yanındaki kalaşnikofa ise el konuldu.