İstanbul'da eli palalı otoparkçı dehşeti kamerada

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, hastaneye giderek şahsın ifadesine başvurdu. Ancak şahıs, aşırı alkollü olduğunu, olayın nerede ve nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını, kendisini yaralayan şahısları ise tanımadığını ve kimseyle husumetinin olmadığını belirtti. Bunun üzerine olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, İranlının aşırı alkollü olduğunu 2 şahıs ile aralarında kavga ettiklerini, olayda bulunan 1 şahsın elinde büyük ebatlara sahip bir kesici alet olduğunu ve İranlıya savurduğu tespit etti.