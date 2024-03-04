İstanbul'da eli silahlı liseli akran dehşeti kamerada
Sosyal medyada yayılan bir akran zorbalığı görüntüleri tüyleri diken diken yaptı. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç kendi akranını önce dövdü ardından da kafasına silah dayayarak tehdit etti.
Kaynak: İHA
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Sosyal medya hesapları üzerinden 1 Mart’ta “Akran zorbalığı, iki genç kavga ediyor. Aralarından biri silah çekiyor” şeklinde paylaşımı yapılan görüntü içeriği ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.
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Video içeriğinde kendisine K. ismi ile seslenilen bir şahsın yine kendisi ile aynı yaş grubunda olan başka bir şahsı darp ederek tehditlerde bulunduğu K. isimli şahsın video devamında silah doğrultarak darp etmeye devam ettiği tespit edildi.
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Şüpheli şahsın Maltepe ilçesi Esenkent Mahallesinde ikamet eden 19 yaşındaki K.A. isimli şahıs olduğu, video içeriğinde darba uğrayan şahsın da 17 yaşındaki E.E.E. isimli şahıs olduğu belirlendi.
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