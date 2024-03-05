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İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada

Sultangazi’de birinde kalaşnikof tüfek diğerlerinde ise tabanca olan maskeli 4 kişi, iş merkezini basarak bekçiyi rehin aldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada - Resim: 1
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İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada - Resim: 2

Olay 3 Mart Pazar günü saat 08.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde yaşandı. İddiaya göre sabah saatlerinde bir otomobille iş merkezine gelen birinde kalaşnikof diğerlerinde ise tabanca olan maskeli 4 kişi, içeri girerek bekçi B.Y.'yi rehin aldı. 

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İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada - Resim: 3

Ardından elinde kalaşnikof tüfek bulunan saldırgan kapıda gözcülük yaparken diğer saldırganlar ise bekçiyi yanlarına alarak tekstil fabrikası sahibinin ofisine çıktı. İşyeri sahibinin yerinde olmadığını gören saldırganlar, bir süre sonra ise bekçiyi bırakarak geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. 

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İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada - Resim: 4

Saldırganların elinden yara almadan kurtulan bekçi Bülent Y. olayın ardından durumu polise ve işyeri sahibine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bekçi Bülent Y.'nin ifadesini aldıktan sonra kaçan saldırganları yakalamak için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İşyeri sahibi ve bekçi Bülent Y. ise daha sonra ise emniyete giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

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