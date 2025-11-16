  1. Anasayfa
İstanbul Bayrampaşa'da çevreye gelişi güzel ateş eden zanlı, olaya müdahale etmek isteyen polis memurun da aralarından bulunduğu 4 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da eli tüfekli psikopat dehşet saçtı: 1'i polis 4 yaralı var - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre olay gece 04.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. 

İstanbul'da eli tüfekli psikopat dehşet saçtı: 1'i polis 4 yaralı var - Resim: 2

Çevreye pompalı tüfekle rastgele ateş eden bir şahıs, 3 kişiyi yaraladı.

İstanbul'da eli tüfekli psikopat dehşet saçtı: 1'i polis 4 yaralı var - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. B

İstanbul'da eli tüfekli psikopat dehşet saçtı: 1'i polis 4 yaralı var - Resim: 4

u sırada zanlının silahından çıkan saçmalar resmi ekip arabasına ve polis memuruna isabet etti.

