İstanbul'da eli tüfekli psikopat dehşet saçtı: 1'i polis 4 yaralı var
İstanbul Bayrampaşa'da çevreye gelişi güzel ateş eden zanlı, olaya müdahale etmek isteyen polis memurun da aralarından bulunduğu 4 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre olay gece 04.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı.
Çevreye pompalı tüfekle rastgele ateş eden bir şahıs, 3 kişiyi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. B
u sırada zanlının silahından çıkan saçmalar resmi ekip arabasına ve polis memuruna isabet etti.
