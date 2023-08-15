İstanbul'da endişe veren tablo: 6 barajın doluluk oranı kritik seviyede

ALİBEY BARAJI SON 9 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Alibey Barajı'nda geçen yıl 8 Ağustos'ta yüzde 16,57 olan doluluk oranı, bugün yüzde 16,06'ya düştü. Bu oran, son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Büyükçekmece Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 69,59 olarak ölçülen su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 13,52'ye düştü. Söz konusu oran da 15 Ağustos baz alındığında son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Darlık Barajı'nda ise geçen yıl 15 Ağustos'ta yüzde 64,16 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 48,74 oldu.

Elmalı Barajı'nda geçen yıl 15 Ağustos'ta yüzde 54,74 olan doluluk oranı, son 6 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 23,64'e düştü.

Istrancalar'da ise geçen yıl yüzde 31,9 olan doluluk oranı, bugün yüzde 21,42 olarak kaydedildi.

Kazandere Barajı'nda ise 15 Ağustos 2022'de yüzde 68,89 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün 8,62'ye kadar düştü.

Ömerli Barajı'nda su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 67,27 olurken, geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 65,4 olarak kayıtlara geçmişti.