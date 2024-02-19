İstanbul'da eski eşini 23 yerinden vuran cani kocaya film gibi operasyon
Kağıthane'de 8 yıl önce boşandığı eski eşini, evden eşyalarını aldığı esnada bahçede silahla 25 el ateş açarak ağır yaralayan şahıs, film gibi bir operasyonla yakalandı.
Kağıthane'de 8 yıl önce boşandığı eski eşini, evden eşyalarını aldığı esnada bahçede silahla 25 el ateş açarak ağır yaralayan şahıs, film gibi bir operasyonla yakalandı. Aylardır firari olan şahıs, sosyal medya hesabında çocuklarıyla canlı yayın yaptığı esnada Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yeri tespit edilerek Kemerburgaz'da saklandığı kulübede gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen ve 5 yıl 10 ay da kesilmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücuduna isabet eden 23 kurşunla ağır yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören ve birkaç ameliyat geçiren kadın ise hayata tutundu.
Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen olayda, bir otelde resepsiyonda çalışan 2 çocuk annesi N.Ö. (35), 8 yıl önce Ö.Ö.'den (42) boşandı. Bu süre zarfında çocuklarıyla birlikte yaşayan N.Ö.'yü Ö.Ö., eve gelip defalarca darbetti. Eski eşinden sözlü ve psikolojik şiddet görüp, tehditler almaya devam eden N.Ö., çocukları babasından kopmasın diye her defasında şikayetçi olmadı ancak savcılıktan koruma kararı aldırdı. Süreç bu şekilde devam ederken olay günü genç kadın, Şirintepe'de yeni taşındığı evine eşyalarını götürmek için eski evine geldi. Burada evden eşyalarını alan genç kadın, dışarıya çıktığında bahçede Ö.Ö. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ö. silahını çıkartıp N.Ö.'ye kurşun yağdırdı.