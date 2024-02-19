İstanbul'da eski eşini 23 yerinden vuran cani kocaya film gibi operasyon

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen olayda, bir otelde resepsiyonda çalışan 2 çocuk annesi N.Ö. (35), 8 yıl önce Ö.Ö.'den (42) boşandı. Bu süre zarfında çocuklarıyla birlikte yaşayan N.Ö.'yü Ö.Ö., eve gelip defalarca darbetti. Eski eşinden sözlü ve psikolojik şiddet görüp, tehditler almaya devam eden N.Ö., çocukları babasından kopmasın diye her defasında şikayetçi olmadı ancak savcılıktan koruma kararı aldırdı. Süreç bu şekilde devam ederken olay günü genç kadın, Şirintepe'de yeni taşındığı evine eşyalarını götürmek için eski evine geldi. Burada evden eşyalarını alan genç kadın, dışarıya çıktığında bahçede Ö.Ö. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ö. silahını çıkartıp N.Ö.'ye kurşun yağdırdı.