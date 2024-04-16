İstanbul'da eski patron dehşeti: Tetikçi tutup kurşun yağdırttı



Bu süre içerisinde DJ M.Ü., Bağcılar Mahmutbey’deki yeni işyerinde çalışmaya başladı. Eski patronlarından tehdit mesajları almaya devam eden M.Ü., geçtiğimiz hafta Perşembe günü sabaha karşı çalıştığı yeni mekanından araca binerek ayrıldı. M.Ü., Esenyurt’taki evine gitmek için binanın kapı şifresini gireceği esnada arkasından yaklaşan saldırgan, “M.D. ve V.T.’nin selamı var” dedikten sonra kendisine 3 el ateş etti. Saldırı sonucu M.Ü. yara almadan kurtulurken, kurşunlar kapıya isabet etti. Saldırganın sokağa gelip saklandığı ve saldırıda bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı.