İstanbul'da eski patron dehşeti: Tetikçi tutup kurşun yağdırttı
İstanbul Beyoğlu’nda çalıştığı mekandan ayrılarak başka bir mekanda işe başlayan DJ önce eski patronları tarafından mesajla tehdit edildi. Ardından da eski patronlarının tuttuğu tetikçi tarafından sabaha karşı evine gireceği esnada silahlı saldırıya uğradı.
Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Gümüşsuyu semti Ömer Avni Mahallesi’ndeki bir mekanda Disk Jockey’lik (DJ) yapan M.Ü. (36), bir süre önce işten ayrıldı. Bu süre zarfında başka bir mekanla anlaşan M.Ü., yeni işyerinde çalışmak için harekete geçti.
Ancak iddiaya göre mekanın patronları M.D. ve V.T., M.Ü.’in işten ayrılmasına ve başka bir mekana geçmesine sinirlendi. Bunun üzerine V.T., M.Ü.’in de bulunduğu mesajlaşma uygulamasındaki gruba “Sen düşündüğüm yere gitmeyi düşünüyorsan eğer, biz de gerekeni yaparız” içerikli bir mesaj attı. Mesaja cevap vermeyen M.Ü. ardından gruptan ayrıldı.
Bu süre içerisinde DJ M.Ü., Bağcılar Mahmutbey’deki yeni işyerinde çalışmaya başladı. Eski patronlarından tehdit mesajları almaya devam eden M.Ü., geçtiğimiz hafta Perşembe günü sabaha karşı çalıştığı yeni mekanından araca binerek ayrıldı. M.Ü., Esenyurt’taki evine gitmek için binanın kapı şifresini gireceği esnada arkasından yaklaşan saldırgan, “M.D. ve V.T.’nin selamı var” dedikten sonra kendisine 3 el ateş etti. Saldırı sonucu M.Ü. yara almadan kurtulurken, kurşunlar kapıya isabet etti. Saldırganın sokağa gelip saklandığı ve saldırıda bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı.