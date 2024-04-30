İstanbul'da esnaftan müşteriye sigara içilmez uçan tekmesi
Okmeydanı’nda sigara içerek dükkana giren bir şahıs, kendisini dışarıya çıkması için uyaran esnafa bağırınca gençler tarafından darbedildi.
Kaynak: İHA
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Beyoğlu Okmeydanı semti Kaptanpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz yaz yaşanan olayda, telefon satışı yapan bir işyeri çalışanı E.Ç.’nun dükkanına akşamüstü bir müşteri girdi.
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Ancak ağzında sigarayla işyerine giren şahsı, E.Ç. sigara içmemesi ve atması yönünde uyardı. Ancak şahıs uyarıları dikkate almayarak E.Ç.’na bağırmaya başladı.
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Esnafın da bağırarak karşılık vermesi üzerine semtteki bir grup genç, dükkanın önüne geldi. Yaşanan tartışmada şahıs gençlere küfür de edince ortalık karıştı.
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