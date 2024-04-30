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İstanbul'da esnaftan müşteriye sigara içilmez uçan tekmesi

Okmeydanı’nda sigara içerek dükkana giren bir şahıs, kendisini dışarıya çıkması için uyaran esnafa bağırınca gençler tarafından darbedildi.

Kaynak: İHA
İstanbul'da esnaftan müşteriye sigara içilmez uçan tekmesi - Resim: 1
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İstanbul'da esnaftan müşteriye sigara içilmez uçan tekmesi - Resim: 2

Beyoğlu Okmeydanı semti Kaptanpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz yaz yaşanan olayda, telefon satışı yapan bir işyeri çalışanı E.Ç.’nun dükkanına akşamüstü bir müşteri girdi.

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İstanbul'da esnaftan müşteriye sigara içilmez uçan tekmesi - Resim: 3

Ancak ağzında sigarayla işyerine giren şahsı, E.Ç. sigara içmemesi ve atması yönünde uyardı. Ancak şahıs uyarıları dikkate almayarak E.Ç.’na bağırmaya başladı.

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İstanbul'da esnaftan müşteriye sigara içilmez uçan tekmesi - Resim: 4

Esnafın da bağırarak karşılık vermesi üzerine semtteki bir grup genç, dükkanın önüne geldi. Yaşanan tartışmada şahıs gençlere küfür de edince ortalık karıştı.

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